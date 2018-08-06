أكثر 5 روائح إثارة للاشمئزاز!

استنادا إلى نتائج دراسات علمية سابقة، جمع موقع ScienceAlert خمس روائح هي الأكثر إثارة للاشمئزاز.

وتتصدر هذ القائمة رائحة كبريتيد الهيدروجين، وهي رائحة البيض الفاسد، واليورانيوم.

وجاءت في المرتبة الثانية رائحة فاكهة دوريان (نبات من الفصيلة الخبازية). تحتوي هذه الفاكهة على 44 مركبا عطريا نشطا، تمتزج لتنتج رائحة غريبة مختلفة لا تشبه رائحة أي مركب آخر. وقبل فترة، تم إجلاء جميع المتواجدين في إحدى الجامعات الأسترالية بسبب هذه الفاكهة، بعد الخلط بين رائحتها ورائحة الغاز.

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أما الرائحة الكريهة التي احتلت المرتبة الثالثة، فهي تلك الصادرة عن الزهرة الأكبر في العالم، رافليسيا أرنولد، فرائحتها جافة وعفنة وتشبه رائحة السمك الفاسد، حيث تجذب الحشرات التي تساعد بدورها في تلقيحها.

وجاءت في المرتبة الرابعة جبنة Vieux-Boulogne، فيما كانت المرتبة الخامسة من نصيب آكل النحل الصغير، الذي تفوح منه رائحة كريهة أسوأ من رائحة حيوان الظربان، إذ تحميه هذه الرائحة من الحيوانات المفترسة.

المصدر: نوفوستي