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لحظات إنقاذ حوت عملاق جرفته المياه إلى سواحل المكسيك

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نجا حوت عملاق طوله 18 مترا من الموت بعد أن تقطعت به السبل قبالة سواحل المكسيك، وفقا للجنة الوطنية للمناطق المحمية الطبيعية.

ويظهر مقطع فيديو لعملية الإنقاذ صيادين وغواصين وموظفين من قطاع السياحة، على متن قوارب قبالة "Isla Contoy" بالقرب من كانكون في المكسيك، وهم يربطون الحبال حول الحوت، ثم يسحبونه ويعيدونه إلى عرض البحر.

وتعرف الحيتان الزعنفية بأنها ثاني أكبر الحيتان على وجه الأرض، بعد الحيتان الزرقاء، وقد يصل طولها إلى 25 مترا.

المصدر: تلغراف

// 26.06.2018 по тикету 15478

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