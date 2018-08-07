الإمارات.. غرامة خيالية لسائق متهور!

تداولت بعض مواقع الإعلام خبر تلقي سائح بريطاني في الإمارات العربية مخالفات سير بقيمة 48 ألف دولار، بعد قيادته سيارة رياضية لبضع ساعات.

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وقالت صحيفة National: "في 30 يوليو الفائت أقدم سائح بريطاني في الإمارات على استئجار سيارة Lamborghini Huracan رياضية من إحدى شركات تأجير السيارات، لكنه خالف قوانين السير وتجاوز السرعة المحددة على طرقات العاصمة الإماراتية 33 مرة خلال الساعات الأولى من استئجاره للسيارة، ووصل إلى سرعة 240 كلم/ساعة أحيانا، وفي اليوم التالي تلقت شركة التأجير غرامات بقيمة 48 ألف دولار".

وتبعا للصحيفة، فإن الشاب دفع 19 ألف دولار من مبلغ الغرامة المترتب عليه، ومن غير المعروف ما إذا استكمل دفع بقية المبلغ، لكن في حال مغادرته لدولة الإمارات قبل ذلك، فيمكن لشركة تأجير السيارات تحصيل المبلغ عبر القضاء.

المصدر: لايف. رو