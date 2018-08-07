 
مباشر

الإمارات.. غرامة خيالية لسائق متهور!

متفرقات

الإمارات.. غرامة خيالية لسائق متهور!
youtube/ RatedMotors
صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/km82

تداولت بعض مواقع الإعلام خبر تلقي سائح بريطاني في الإمارات العربية مخالفات سير بقيمة 48 ألف دولار، بعد قيادته سيارة رياضية لبضع ساعات.

إقرأ المزيد
"الحظ" ينقذ سيارة من سقوط شجرة ضخمة عليها! (فيديو)

وقالت صحيفة National: "في 30 يوليو الفائت أقدم سائح بريطاني في الإمارات على استئجار سيارة Lamborghini Huracan رياضية من إحدى شركات تأجير السيارات، لكنه خالف قوانين السير وتجاوز السرعة المحددة على طرقات العاصمة الإماراتية 33 مرة خلال الساعات الأولى من استئجاره للسيارة، ووصل إلى سرعة 240 كلم/ساعة أحيانا، وفي اليوم التالي تلقت شركة التأجير غرامات بقيمة 48 ألف دولار".

وتبعا للصحيفة، فإن الشاب دفع 19 ألف دولار من مبلغ الغرامة المترتب عليه، ومن غير المعروف ما إذا استكمل دفع بقية المبلغ، لكن في حال مغادرته لدولة الإمارات قبل ذلك، فيمكن لشركة تأجير السيارات تحصيل المبلغ عبر القضاء.

المصدر: لايف. رو

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا