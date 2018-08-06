"الحظ" ينقذ سيارة من سقوط شجرة ضخمة عليها! (فيديو)

وثقت كاميرا مراقبة سيارة لحظة سقوط شجرة أثناء مرور سيارة أخرى على طريق "سيركوفسكي" السريع في مدينة فيليكي نوفغورد الروسية.

ويظهر الفيديو الحادثة التي حصلت، في 5 أغسطس الجاري، أثناء مرور سيارة في طقس عاصف واجتيازها شجرة ضخمة انهارت في عرض الشارع.

ولم تسفر الحادثة عن وقوع أي خسائر تذكر وخرج الجميع منها بخير، لكن المشكلة بقيت في إيجاد شارع بديل لبقية السيارات، ريثما تنتهي العاصفة وترفع الشجرة المكسورة.

المصدر: فيستي