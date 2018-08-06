وفاة "طاهي القرن" عن عمر يناهز 73 عاما

توفي الطاهي الفرنسي، جويل روبوشون، اليوم الاثنين، بعد أن قدم للعالم خلال حياته أرقى المأكولات، عن عمر ناهز 73 عاما.

وأكدت متحدثة باسم روبوشون، وفاته، حيث ذكرت وسائل الإعلام الفرنسية أنه توفي بسبب السرطان في جنيف.

ودخل روبوشون قائمة أفضل طهاة فرنسا في عام 1976، ثم لُقّب بـ"طاهي القرن" في عام 1990 من قبل دليل "Gault et Millau cooking".

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وعرف روبوشون بإبداعه المستمر في الطبخ، وقد أحدث ثورة في عالم الطبخ الفرنسي، وبنى إمبراطورية من المطاعم الراقية حول العالم.

وغالبا ما يوصف طعامه بأنه بسيط لأنه يستخدم في الطبق ما بين 3 إلى 4 مكونات فقط، حيث قال في تصريح سابق له لموقع بزنس إنسايدر عام 2014: "كلما تقدمت في السن، أدركت الحقيقة أكثر وبات الطعام أبسط"، وأضاف موضحا: "لا أحاول المزج بين أكثر من ثلاث نكهات في الطبق الواحد، أحب أن تكون مكونات الطبق قابلة للتحديد ويمكن تمييزها بسهولة".

وولد روبوشون في بواتييه غربي فرنسا، في عام 1945، وقد تعلم تقنيات الطبخ من جميع أنحاء البلاد، قبل توليه منصب رئيس الطهاة في ما كان يسمى وقتها "فندق كونكورد لا فايت" في باريس، وهو في سن 29 عاما.

وكما هو الحال مع العديد من الطهاة النجوم الآخرين، فقد أصبحت علامته التجارية في نهاية المطاف شركة تجارية، وفتح من خلالها سلسلة مطاعم في لاس فيغاس وشنغهاي وبانكوك وماكاو وطوكيو ونيويورك.

المصدر: رويترز