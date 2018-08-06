 
مباشر

ثعبان وسط لندن يشعل مواقع الإنترنت! (فيديو)

متفرقات

ثعبان وسط لندن يشعل مواقع الإنترنت! (فيديو)
Reuters © Pichi Chuang
ثعبان وسط لندن يثير جدلا على مواقع الإنترنت!
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/km1d

حقق فيديو يصور ثعبانا يلتهم حمامة "مسكينة" وسط شارع مزدحم في العاصمة البريطانية، لندن، انتشارا واسعا وجدلا حول لغز وصول الثعبان إلى هذا المكان.

وصُورت اللقطات المنشورة على طريق Leytonstone High، في وقت مبكر من يوم السبت 4 أغسطس، وتم تحميلها على صفحة فيسبوك مخصصة للحوادث الغريبة في العاصمة البريطانية.

وفي الفيديو، يبدو الثعبان ملتفا حول الحمامة وهو يلتهمها أمام الجميع. وفي النهاية، تمكن المختصون من إخراجه من الطريق وتسليمه إلى مركز الحياة البرية القريب، وذلك من قبل المنظمة الملكية لحماية الحيوانات من القسوة (RSPCA).

وبهذا الصدد، قال مسؤول في RSPCA، يمكن أن يكون الثعبان أليفا وهاربا من مكان ما، أو "مطرودا" من قبل مالك غير مسؤول.

المصدر: RT

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا