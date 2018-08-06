ثعبان وسط لندن يشعل مواقع الإنترنت! (فيديو)

حقق فيديو يصور ثعبانا يلتهم حمامة "مسكينة" وسط شارع مزدحم في العاصمة البريطانية، لندن، انتشارا واسعا وجدلا حول لغز وصول الثعبان إلى هذا المكان.

وصُورت اللقطات المنشورة على طريق Leytonstone High، في وقت مبكر من يوم السبت 4 أغسطس، وتم تحميلها على صفحة فيسبوك مخصصة للحوادث الغريبة في العاصمة البريطانية.

وفي الفيديو، يبدو الثعبان ملتفا حول الحمامة وهو يلتهمها أمام الجميع. وفي النهاية، تمكن المختصون من إخراجه من الطريق وتسليمه إلى مركز الحياة البرية القريب، وذلك من قبل المنظمة الملكية لحماية الحيوانات من القسوة (RSPCA).

وبهذا الصدد، قال مسؤول في RSPCA، يمكن أن يكون الثعبان أليفا وهاربا من مكان ما، أو "مطرودا" من قبل مالك غير مسؤول.

المصدر: RT