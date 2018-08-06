إيلون موسك يثير جدلا بمقطع فيديو لـ"أدولف هتلر"!

شارك الملياردير إيلون موسك مقطع فيديو شائعا للزعيم النازي، أدولف هتلر، من فيلم "Downfall" (السقوط)، يعبر عن فزعه واستغرابه بشأن انخفاض أسهم تسلا.

ويبدو، هتلر، الذي يمثل دوره الممثل الألماني، برونو غانز، غاضبا من حقيقة أن الطلب على موديل تسلا 3 يحقق نتائج "مخزية"، خاصة بالنسبة للأسهم في الربع الثاني من العام، وفقا للفيديو المنشور.

ويصرخ الزعيم النازي في مقطع الفيديو قائلا: "إذا لم تفلس تسلا فسأفقد كل شيء".

Dang, turns out even Hitler was shorting Tesla stock … https://t.co/RLM1VQ5O3K — Elon Musk (@elonmusk) 5 августа 2018 г.

ووجد بعض المتابعين أن هذا الفيديو الساخر مثير للضحك، في حين أشار آخرون إلى أن تغريدة موسك لم تكن فكرة جيدة، مع الأخذ بالاعتبار الجدل الأخير، الذي أحاط به وبشركته.

Oh wow, that’s a classic meme. — Taylor Harris (@AntVenom) 5 августа 2018 г.

وسجلت تسلا خسارة قياسية بلغت 717.5 مليون دولار في الربع الأول من العام الجاري، بين شهري أبريل ويونيو، حيث واجهت سيارات الشركة العديد من مشاكل الاحتراق، بالإضافة إلى تعطل نظام الملاحة الآلية.

واضطرت الشركة إلى تسريح نحو 9% من موظفيها، في محاولة لخفض التكاليف، حيث قال العديد منهم إنهم لم يتلقوا إشعارا مسبقا بذلك.

Hitler + Tesla’s brain = I would have never been born pic.twitter.com/vH4gSZIXvR — Brenna Simon (@BrennaSimonSays) 5 августа 2018 г.

وهاجم موسك الصحفيين في يوليو الماضي، رافضا الإجابة عن الأسئلة "المملة والمحرجة". كما وجد نفسه معرضا للانتقاد والهجوم بعد نشر تغريدة دعا فيها غطاسا بريطانيا، شارك في عمليات إنقاذ الأطفال التايلانديين وإخراجهم من الكهف، بـ "الرجل البدوي".

وتجدر الإشارة إلى ظهور آلاف من مقاطع الفيديو المسماة "Hitler reacts" على الإنترنت في السنوات الأخيرة، تعتمد جميعها على مقطع من الفيلم الألماني "السقوط"، يقوم فيه الجنرالات بإطلاع أدولف هتلر على الوضع السيئ على الجبهة، مع إدراك أن الهزيمة النازية وشيكة.

المصدر: RT