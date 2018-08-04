لقطات تصور "رقصة قتالية" نادرة بين ثعبانين!

التقط أحد المغامرين لقطات مذهلة لـ"الرقص القتالي" النادر بين ثعبانين في ولاية فرجينيا الغربية.

ويُظهر الفيديو الذي صوره، جيمي فنسكي، الحركات الراقصة "القتالية" بين ثعبانين يبدوان وكأنهما يتنافسان على أنثى، موجودة في مكان قريب.

وغالبا ما تكون عملية رصد هذه الحركات نادرة الحدوث وموجزة، حيث انتهت "رقصة" الثعبانين في أقل من دقيقتين.

ويمكن العثور على الأفاعي الجرسية الخشبية (Timber rattlesnakes)، في معظم أنحاء شرق الولايات المتحدة، وهي سامة للغاية. كما يمكن أن تصبح كبيرة جدا، حيث قد يصل طولها لنحو 2.5 إلى 5 أقدام.

وتتميز ذكور هذه الأفاعي بما يسمى "الرقص القتالي" خلال موسم التكاثر، وتبدو وكأنها تحاول المنافسة في الطول حتى ينهزم أحدها، وذلك بغرض تأكيد الهيمنة ولفت انتباه الإناث القريبة.

وقال غريغ بولي، عالم الزواحف في متحف التاريخ الطبيعي في لوس أنجلوس بكاليفورنيا: "غالبا ما تقضي ذكور الأفاعي عدة أيام مع الإناث حتى تكون مستعدة للتزاوج. وفي حال جاء ذكر آخر، ستحدث الرقصة القتالية، وعادة ما يفوز الذكر الأكبر حجما".

المصدر: ديلي ميل