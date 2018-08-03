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نجاة أب وابنته بأعجوبة من انفجار "سكوتر" (فيديو)

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نجاة أب وابنته بأعجوبة من انفجار
youtube/ CGTN
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تداولت مواقع الإنترنت شريط فيديو يظهر نجاة أب وطفلته من انفجار دراجة "سكوتر" كهربائية كانت في منزلهما.

ويظهر في الفيديو الذي التقطته كاميرا المراقبة المنزلية، كيف كان الأب وابنته يجلسان في إحدى الغرف لمشاهدة التلفاز حين لاحظ الأب أن دخانا خفيفا يتصاعد من دراجة "سكوتر" كهربائية كانت موجودة بالغرفة، ليسرع وينتزع شريط الشاحن منها، لكن دخانا كثيفا بدأ يتصاعد من الدراجة بسرعة لتنفجر بعدها بثوان قليلة.

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ولحسن الحظ وقبل انفجار الدراجة بلحظة، تمكن الأب من الإمساك بابنته والخروج بها من الغرفة لينجو معها من الموت بالحريق، أو الاختناق بالدخان الكثيف الذي ملأ الغرفة بسرعة.

المصدر: لايف. رو

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