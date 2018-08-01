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العلماء يسجلون "رقصة المرجان" المذهلة!

متفرقات

العلماء يسجلون
youtube/ Hobbie Bug
صورة أرشيفية لكائن المرجان البحري
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نشر علماء من جامعة "سان دييغو" الأمريكية شريط فيديو يظهر حركات المرجان في البحار، إذ تشبه الرقص بين الأمواج.

وحاول العلماء في الفيديو القصير الذي لا تتجاوز مدته 42 ثانية استعراض 3 أسابيع من التصوير لحركات حيوان المرجان في البحر، وهو يجمع طعامه من المياه، وتتغير أشكال هياكله بصورة فريدة.

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أوضح القائمون على هذا العمل أن الهدف من الفيديو هو الترويج للحياة البحرية، وإظهار السحر الذي تخفيه الشعاب المرجانية الموجودة في بعض الأماكن السياحية الرائعة، كالشعاب الموجودة قبالة السواحل الأسترالية، أو تلك الموجودة في مياه جزر "سيشل" في المحيط الهندي.

المصدر: نوفوستي

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