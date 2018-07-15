علماء يعثرون على "زلابية أعماق البحار"

اكتشف علماء البحار الأمريكيون خلال دراسة الساحل الشرقي للولايات المتحدة عدة كائنات بحرية غير عادية، لم تكن معروفة من قبل في الأوساط العلمية.

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وكتبت صحيفة ديلي ميل أن العلماء عثروا على أنواع جديدة من كائنات بحرية، من "شقائق النعمان" و"الهيدرا" وأسماك السحالي "الخنثى"، التي تمتلك أعضاء تناسلية ذكورية وأنثوية، ويمكنها التزواج مع أي من أفراد نوعها فهي مزدوجة الجنس.

واكتشف العلماء أيضا نوعا جديدا من رخويات البحار أسموه "زلابية أعماق البحار".

كما عثر على أنواع جديدة من الحبار و"سهم البحار" ورخويات أخرى عدة.

المصدر: إزفيستيا