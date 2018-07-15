 
مباشر

علماء يعثرون على "زلابية أعماق البحار"

العلوم والتكنولوجيا

علماء يعثرون على
NOAA Okeanos Explorer
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kibg

اكتشف علماء البحار الأمريكيون خلال دراسة الساحل الشرقي للولايات المتحدة عدة كائنات بحرية غير عادية، لم تكن معروفة من قبل في الأوساط العلمية.

إقرأ المزيد
قتل الفئران ينقذ الشعاب المرجانية من الدمار! قتل الفئران ينقذ الشعاب المرجانية من الدمار!

وكتبت صحيفة ديلي ميل أن العلماء عثروا على أنواع جديدة من كائنات بحرية، من "شقائق النعمان" و"الهيدرا" وأسماك السحالي "الخنثى"، التي تمتلك أعضاء تناسلية ذكورية وأنثوية، ويمكنها التزواج مع أي من أفراد نوعها فهي مزدوجة الجنس.

واكتشف العلماء أيضا نوعا جديدا من رخويات البحار أسموه "زلابية أعماق البحار".

كما عثر على أنواع جديدة من الحبار و"سهم البحار" ورخويات أخرى عدة.

المصدر: إزفيستيا

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

كرواتيا أم فرنسا؟ العالم يحبس أنفاسه في نهائي المونديال