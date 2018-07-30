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مشاهد مرعبة لتمساح يطبق فكيه على ساعد مدربه!

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مشاهد مرعبة لتمساح يطبق فكيه على ساعد مدربه!
facebook.com/โชกุน จัง
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سجلت كاميرا سائح مشاهد مرعبة في تايلاند لتمساح ينقض على ساعد مروضه أمام أعين الحضور الذين تجمعوا في أحد "مسارح" العروض الخطيرة بمشاركة التماسيح المفترسة.

ويظهر الفيديو مروض التماسيح داو، البالغ من العمر 45 عاما، يدخل يده بكل شجاعة وحزم في فم أحد التماسيح لإظهار قدرته على التعامل مع الزواحف المفترسة.

كما تظهر اللقطات كيف أطبق التمساح فكيه على ساعد داو الذي صعق لإحكام التمساح على ساعده فحاول جاهدا تخليصه من فم التمساح، ولم يستطع "استرداده" إلا بعد لحظات اعتقد الجمهور فيها أنه خسر يده إلى الأبد.

وقال صاحب ميدان استعراض التماسيح، دونغ ويتاوات، مطمئنا الجمهور، إن المروض داو بخير وقد ضمدت جراحه وسيعود إلى العروض بعد عدة أسابيع.

المصدر: فيستي. رو

// 26.06.2018 по тикету 15478

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