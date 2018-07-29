بسقف شفاف.. بناء أحدث ملاعب كرة القدم في موسكو

من المقرر بناء مجمع كرة قدم مغلق في شرق العاصمة الروسية موسكو، بحيث يعمل على مدار العام ويتميز بسقف شفاف وأرضية مدفّأة.

ونشرت لجنة العمارة والتخطيط العمراني في محافظة موسكو أن المجمع الرياضي الجديد سيبنى للمدرسة الرياضية "ترودوفيي ريزيرفي" (احتياطي الكوادر).

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وسيبنى المجمع الذي يتكون من ثلاثة طوابق، في شارع سوزدال. ويضم بالإضافة لملعب كرة القدم صالة ألعاب رياضية (تمرين)، وغرف تغيير الملابس وغرف دراسة وغرفة طبية ومقهى.

وستكسى واجهة المبنى بألواح من الألومينيوم، يبلغ طولها 10 أمتار عليها رسومات لرياضيين.

وستقوم الروبوتات بمراقبة نظام الأمان من الحرائق على مدار الساعة، فهي موزعة على طول ملعب كرة القدم، بالإضافة لست سيارات مجهزة بنظام كشف الدخان المبكر، ومزودة بنظام هيدروليكي مؤتمت يطلق سوائل إطفاء الحريق تلقائيا عند اللزوم.

المصدر: فيستي. رو