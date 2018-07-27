سقوط "قاتل" لطفلة من سيارة مسرعة

سجلت كاميرا مراقبة داخل سيارة في مدينة سيكتيفكار في روسيا، سقوطا مروعا لطفلة في الخامسة من عمرها، من إحدى السيارات أثناء انعطافها من ‏طريق فرعي إلى الطريق العام‏.

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ووقعت الحادثة بعد ظهر يوم 16 يوليو الجاري، على طريق قرية ديرنوس، عندما انعطفت سيارة لادا من طريق فرعي إلى شارع مزدحم. وسقطت الطفلة من باب السيارة الخلفي الذي فتح لدى انعطافها.

ويظهر الفيديو كيف وقفت الفتاة بنفسها بعد سقوطها، ولحقت بالسيارة التي توقفت على بعد حوالي 20 مترا، وركضت الطفلة التي حملها والدها وأخذ يعانقها وأعادها إلى السيارة.

المصدر: فيستي. رو