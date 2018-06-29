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شاهد.. بطولة نسائية تنقذ رجلا من حادث سير في أقل من 20 ثانية

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رفعت ست نساء من الصين سيارة وسط طريق عام لتخليص رجل وقع تحت عجلتها في حادث كاد أن يقضي على حياته.

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ورصدت كاميرا مراقبة في روضة للأطفال، في مقاطعة خبي الصينية، مشاهد مثيرة لمربيات في الروضة يهرعن لإنقاذ رجل تعرض لحادث أثناء اجتيازه للشارع وهو يتحدث باستخدام هاتفه. ولم يكن لدى سائق السيارة الوقت الكافي لتلافي الحادث، حيث وقعت ساق الرجل تحت إحدى عجلات السيارة الأمامية.

ويظهر الفيديو الذي نشرته ديلي ميل، كيف ساعدت المربيات سائق السيارة على رفعها في أقل من 20 ثانية بعد الحادث، لينقذن الرجل البالغ من العمر 50 عاما. وهو الآن في المستشفى، وزالت مرحلة الخطر عنه إلا أنه أصيب بعدة كسور.

المصدر: لينتا. رو

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