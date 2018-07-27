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تسونامي شديد يهدد الشاطئ الأمريكي الغربي

متفرقات

تسونامي شديد يهدد الشاطئ الأمريكي الغربي
Commons.wikimedia.org
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رصد علماء الزلازل الأمريكيون في الآونة الأخيرة تنامي النشاط البركاني بين طبقة الليتوسفير "الغلاف الصخري" للمحيط الهادئ وطبقة "هوان دي كوك"، بالقرب من مدن أمريكية كبرى كمدينة سياتل.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن قوة تلك الهزات الأرضية تقدر بـ2.8-5.6 درجة حسب مقياس ريختر. لكن شدة الهزات الأرضية تزداد باستمرار وكذلك عددها.

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وأثار هذا الأمر قلقا بالغا لدى الخبراء في الإدارة الجيولوجية الأمريكية، والذين يقولون إن المنطقة ستشهد قريبا زلزالا بحريا بقوة 9-10 درجات. أما التسونامي الذي سيسببه الزلزال فيمكن أن يقطع سريعا مسافة مئتي كيلومتر ليضرب شاطئ أمريكا الشمالية ويلحق أضرارا لا تعوض بمدنها.

وأشار الباحثون إلى أن عواقب التسونامي قد تزيد خطورة، في حال تحقق أسوأ سيناريو، عن آثار الزلزال الذي ضرب اليابان عام 2011.

المصدر: لايف.رو

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