تجربة علمية تكشف مستوى جديدا من وفاء الكلاب!

اكتشف علماء جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن الكلاب لا تشعر بانزعاج أصاحبها وسوء مزاجهم وحسب، بل وتسعى دائما إلى مساعدتهم.

ويفيد موقع Phys.org، بأن الباحثين أجروا تجربة بمشاركة 34 كلبا من مختلف الأنواع، حيث وضعت الكلاب في غرفة لها باب زجاجي شفاف يغلق بقفل مغناطيسي، وتجمع أصحاب هذه الكلاب في غرفة مجاورة، ورددوا أغاني حزينة وبدأوا بالنحيب والبكاء بصوت مسموع.

إقرأ المزيد

واتضح أن الكلاب أسرعت إلى الباب الزجاجي بعد سماعها صوت البكاء، محاولة فتحه بسرعة تفوق المعتاد بثلاث مرات. وقاس الباحثون مستوى التوتر النفسي للكلاب، وتبين أن مستوى التوتر عند تلك التي لم تسرع إلى باب الغرفة كان أعلى منه لدى الكلاب التي أسرعت لمحاولة فتح الباب، ما يدل على أنها انزعجت جدا من بكاء أصحابها، وعلمت أنها لا تسطيع تقديم المساعدة لهم.

وتقول إيميلي سانفورد، رئيسة فريق البحث: "ترافق الكلاب الإنسان منذ عشرات آلاف السنين، وقد تعلمت قراءة إشاراتنا الاجتماعية ومشاعرنا".

المصدر: نوفوستي