كلب بطل "يسعف" مدربه و"ينقذ" حياته! (فيديو)

برهن كلب تابع للشرطة الإسبانية، مرة أخرى، لماذا تعتبر الكلاب "أفضل صديق للإنسان" بعد أن "أنقذ حياة" مدربه عن طريق أداء الإنعاش القلبي الرئوي.

وشاركت شرطة مدريد لقطات الفيديو التي تصور قيام "Poncho" بإنقاذ حياة شخص انهار وسقط على الأرض، في عملية تحاكي تعرض شخص ما لخطر قاتل.

ويقفز الكلب المساعد الذي يرتدي سترة الشرطة، على صدر الرجل عدة مرات، كما يتوقف لفحص علامات التنفس. ويكرر الإجراء حتى يتعافى الرجل ويعود إلى طبيعته ويقف على قدميه.

وأعلنت شرطة مدريد عن "الأداء البطولي" للكلب "Poncho" في تغريدة على تويتر بالقول، إنه "كان يقوم بأداء الإنعاش القلبي الرئوي بطريقة عجيبة". وشوركت التغريدة أكثر من 11 ألف مرة، كما حقق الفيديو المرفق أكثر من مليوني مشاهدة.

وتميزت التغريدة بنشر مقولة للكاتب الأمريكي الشهير، جوش بيلينغز، من القرن التاسع عشر: "الكلب هو الكائن الوحيد في العالم الذي سيحبك أكثر مما تحب نفسك".

المصدر: RT

ديمة حنا