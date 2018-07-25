ساحر تركي يرعب المصريين على الهواء (فيديو)

قدم الساحر التركي عارف غفوري، عرضا سحريا مذهلا على الهواء مباشرة خلال حواره مع الإعلامي المصري أسامة كمال.

وعرض الساحر مجموعة من الحيل السحرية، التي تبرز خفة يده، مستخدما الثعابين وأوراق اللعب، أثبتت معرفته بالخدع السحرية.

ولدغت الساحر التركي عارف غفوري، أفعى في تركيا، ولجأ إلى مصر من أجل الحصول على المصل الموجود في مستشفى القصر العيني.

المصدر: صدى البلد