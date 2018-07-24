ماذا اقتنت ميغان ماركل قبل زواجها من هاري لتورّثه لابنتها؟

قبل أن تصبح ميغان ماركل دوقة ساسيكس، كانت خزانة ملابسها ملائمة للملكية، ومن بين ما حوته قطعة ثمينة تحتفظ بها خصيصا لابنتها المستقبلية.

وفي وقت سابق من انتقالها إلى لندن والزواج من الأمير هاري، كانت ماركل ممثلة ناجحة في هوليوود، واشتهرت بشكل كبير من خلال الدراما التلفزيونية "Suits".

وعندما كانت تؤدي دور، راشيل زاين، اقتنت ماركل هدية باهظة الثمن ومميزة لنفسها، تتمثل في ساعة تانك من العلامة التجارية الفاخرة كارتييه، تبلغ قيمتها 4200 جنيه إسترليني، ما يزيد على 5500 دولار أمريكي، على أمل أن تورثها يوما ما لابنتها.

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وقالت ماركل في مقابلة أجرتها عام 2015 لمجلة "Hello": "لطالما رغبت في امتلاك ساعة تانك من كارتييه الفرنسية"، لذلك، عندما علمت أن عرض المسلسل سيمتد لموسم ثالث، أنفقت ماركل بسخاء لاقتناء نسخة بلونين من الساعة.

كما طلبت دوقة ساسيكس آنذاك وضع نقش على القطعة الكلاسيكية التي حصلت عليها يتمثل في عبارة "To M.M. From M.M"، وكشفت عقب ذلك قائلة: "أعتزم إعطاءها لابنتي في يوم من الأيام".

Cartier

ويبدو أن امتلاك هذه القطعة الثمينة عاطفي أكثر مما هو مادي، لأن ماركل تعرف ما تريد فعله بالساعة المصممة بشكل فني، قائلة خلال المقابلة: "ما يجعل القطعة مميزة، هو الاتصال الذي ينشأ بينك وبينها".

يذكر أن ساعة تانك من كارتييه كانت المفضلة أيضا لدى الأميرة ديانا، والدة الأمير هاري، حيث امتلكت ساعة تانك لويس كارتييه وساعة تانك فرانسيز مصنوعة من الذهب الخالص، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

يذكر أن تصميم الساعة يعود إلى أكثر من 100 عام، ما يجعلها قطعة ثمينة لتكون إرثا عائليا.

المصدر: إنديبندنت