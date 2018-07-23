السعودية تحظر 8 ممارسات قاسية ضد الحيوان

حظرت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية ممارسات قاسية ضد الحيوانات في المملكة استنادا إلى نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأوضح مدير إدارة الصحة والرقابة البيطرية علي الدويرج، أن قائمة الممارسات التي يمنع إجراؤها إلا بمبرر طبي تشمل:

قص الذيل والأذن نزع المخالب لجميع الحيوانات استئصال الحبال الصوتية إزالة القرون الإخصاء الكيميائي

وأكد أن هناك قائمة أخرى تضم الممارسات المحظورة بشكل مطلق وتشمل:

تلوين وصبغ الحيوانات بأنواعها حقن المواد التجميلية البشرية في الحيوانات وخصوصا الإبل إعطاء الحيوانات أدوية محفزة للنمو أو منشطات في حال السباقات

وأضاف أن إجراء هذه الممارسات من أي منشأة أو فرد يخضع للعقوبات المنصوص عليها في نظام الرفق بالحيوان والأنظمة الأخرى ذات العلاقة بالثروة الحيوانية والمهن الطبية البيطرية.

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المصدر: الرياض