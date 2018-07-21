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غوريلا تصول وتجول في الرياض

أخبار العالم العربي

غوريلا تصول وتجول في الرياض
Reuters
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هربت غوريلا من قفصها في العاصمة السعودية أمس الجمعة، وجابت شوارع الرياض على هواها مثيرة الرعب في نفوس المواطنين، حتى تمكنت الشرطة من السيطرة عليها وتطويعها بعد جهد جهيد.

وأثار الحادث ردود فعل قوية في مواقع التواصل الاجتماعي، وتداول مدونون سعوديون صور الغوريلا وهي تصول وتجول في شوارع الرياض على هواها.

ورغم مخاوف البعض من وجود حيوان ضخم طليق في الشوارع، اختار آخرون التفاعل بتعليقات ساخرة وزعم آخرون، بأن الغوريلا من الحيوانات الأليفة.

ولم يصدر أي تعليق عن بلدية الرياض حتى الآن، ولم يتضح ما إذا كانت الغوريلا مملوكة للسيرك، أو أن أحدا ما قد اقتناها، كما لم ترد أي أنباء عن تسببها بأي أضرار خلال انفلات عقالها الذي دام زهاء 30 دقيقة ونيف، قبل أن تتدخل الشرطة وتطوّعها.

المصدر: eremnews.com

 

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