مليونيرة لمدة عشر دقائق فقط!

استلمت امرأة تقيم في مدينة بوسطن بولاية ماساتشوستس الأمريكية، عن طريق الخطأ، حوالة مالية مقدارها مليون دولار.

وتفيد Boston Globe، بأن إيلين فليمينع (26 عاما) تلقت، في 18 يوليو الجاري، تنبيها من موظف شركة TD Ameritrade، حيث تمتلك حسابا هناك، يبلغها فيه عن تحويل مالي إلى رصيدها. وعندما فتحت تطبيق الهاتف، فوجئت بدخول أكثر من مليون دولار إلى حسابها.

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وبعد أن تحدثت مع والدتها عن المفاجأة "السعيدة"، اتصلت الفتاة "المحظوظة" بالشركة وأخبرت المعنيين بالخطأ، فأبلغوها بدورهم أن المبلغ كان يجب أن يحول لامرأة بنفس الاسم واللقب، تعيش في ولاية فلوريدا. لذلك، تم سحب النقود من حساب فليمينغ وتحويلها إلى صاحبته، وفي النتيجة لم يبق في حساب فليمينغ سوى 63 دولارا.

وفي حديثها لـ Boston Globe، اعترفت فليمينغ بأنها أرادت الاحتفاظ بالمال سرا، حيث كان بإمكانها ترك العمل وتسديد جميع ديونها للجامعة، وقالت: "يجب اغتنام أي فرصة تسنح لك. لكن هذه الفرصة كما يبدو كانت ستقودني إلى السجن، مع أنها لا تساوي ذلك".

وكتبت فليمينغ في شبكة تويتر مازحة: "رجاء لا تنسوا أن تكتبوا في سجل الوفيات.. إيلين فليمينغ كانت مليونيرة في لحظة ما".

المصدر: لينتا. رو