خطأ بسيط يتسبب بتحويل مبلغ مالي إلى جهة مجهولة

ارتكب مواطن أسترالي خطأ مطبعيا عندما حول مبلغا ماليا كبيرا من حسابه إلى مصرف آخر غير المصرف المطلوب.

وتفيد "9 نيوز" بأن شركة Whole Landscapes حصلت على امتياز لتنظيف موقع مخصص للبناء. وبعد تنفيذ العمل المطلوب، قدمت لمسؤول الموقع فاتورة بقيمة 25 ألف دولار أسترالي، ولكن الشركة لم تستلم المبلغ على الرغم من تأكيد المسؤول تحويله، وإشارته إلى امتلاكه وثائق تثبت تسديده لقيمة الفاتورة.

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وبعد التدقيق والتمحيص، اتضح أن الرجل ارتكب خطأ عند كتابة أحد أرقام البنك الذي يضم حساب الشركة المنفذة للعمل، بحيث تم تحويل المبلغ إلى حساب مجهول يتطابق مع حساب الشركة، ولكنه في مصرف آخر.

ويقول الرجل: "هذا خطأ بسيط حصل بسبب ضخامة أصابعي. لقد راجعت مصرفي بهذا الشأن، إلا أنهم أبلغوني بأنهم لا يستطيعون استعادة المبلغ. راجعت المصرف الذي استلم المبلغ، وهناك أبلغوني أن إعادته لا تتم بدون موافقة الزبون الذي دخلت النقود حسابه، وهو لسبب غير معروف، لا يرد على الاتصالات الهاتفية ورسائل المصرف".

وبعد انتشار القضية وتناولها في نشرات الأخبار على القنوات التلفزيونية، اضطر المصرف إلى إعادة 15 ألف دولار أسترالي إلى صاحبها الأولي كدفعة أولى.

المصدر: لينتا.رو