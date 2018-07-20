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فلوريدا.. وفاة رجل بعد تناوله المحار!

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فلوريدا.. وفاة رجل بعد تناوله المحار!
Gettyimages.ru John Harper
فلوريدا .. وفاة رجل بعد تناوله المحار!
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توفي رجل يبلغ من العمر 71 عاما بسبب عدوى بكتيرية أصابته بعد تناوله المحار في مطعم بولاية فلوريدا الأمريكية، وفقا لتقارير محلية.

وفي المقالات المنشورة على تويتر، حددت إدارة الصحة نوع البكتيريا المعنية، المعروفة باسم Vibrio vulnificus، وهي بكتيريا نادرة تعيش عادة في مياه البحر الدافئة.

وقالت إدارة الصحة في فلوريدا إن هذه البكتيريا ليست من الأنواع الآكلة للحم، بل هي واحدة من 12 نوعا من بكتيريا Vibrio المسببة للتليف، الذي عادة ما يصيب الناس من خلال تناول المحار النيئ أو غير المطبوخ جيدا.

ويمكن أن تسبب Vibrio vulnificus التهابات جلدية عندما يتعرض جرح مفتوح لمياه البحر. وتذكر مراكز السيطرة على الأمراض (CDC)، أن هذه البكتيريا يمكن أن تصيب مجرى الدم بالعدوى.

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وقال مايكل درينون، مدير برنامج الخدمات المتعلقة بالمرض في إدارة الصحة بـ Sarasota، إن أعراض الإصابة بهذه البكتيريا تشمل الإسهال والحمى، وأعراضا أخرى مرتبطة عادة بالمرض المعدي المعوي.

وصرح درينون لموقع Fox 13 المحلي بأن المسؤولين لا يعتقدون أن الرجل، الذي توفي يوم 10 يوليو الجاري، قد تعرض لمياه البحر قبل تناول المحار في المطعم.

ووفقا للموقع الإلكتروني لإدارة الصحة، لم يُبلغ عن وفيات أو حالات إصابة بـ Vibrio vulnificus في Sarasota العام الماضي. ولكن حتى الآن، هنالك 3 وفيات و16 حالة مسجلة بالإصابة بالبكتيريا في جميع أنحاء الولاية، خلال عام 2018.

المصدر: إنديبندنت

// 26.06.2018 по тикету 15478

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