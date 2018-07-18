"الحياة بالمقلوب".. عمل فني في بيلغورود

ظهر في مدينة بيلغورود الروسية مبنى سكني وضع رأسا على عقب، ظنه المارة في البداية بناية غريبة.

لكن البناية ليست سوى عمل فني مركب، ينتمي لمدرسة الفن الطليعي، أنشئ بالقرب من متجر "سيتي مول" الكبير في مدينة بيلغورود الواقعة أقصى غرب الاتحاد الروسي.

إقرأ المزيد

ويتميز البناء بأن كل شيء فيه وضع رأسا على عقب، بمعنى أن محتويات المنزل من مقاعد وطاولات ومصابيح وضعت رأسا على عقب، بينما ثبتت السجاجيد على "سقف" الغرف.

ونشرت وسائل الإعلام المحلية أن كل من دخل المنزل حتى الآن يشعر بحالة من انعدام الوزن، وسوف يفتح هذا العمل الفني للجمهور في أغسطس المقبل، حيث سيكون الدخول بالمجان.

وتتمنى سلطات المدينة أن يجذب هذا العمل المركب عشاق الفن الطليعي، وكذلك أهل المدينة وضيوفها.

المصدر: فيستي. رو