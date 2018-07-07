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ضيوف موسكو يختارون أجمل محطات مترو الأنفاق

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ضيوف موسكو يختارون أجمل محطات مترو الأنفاق
Ria novosti/Vladimir Viatkin
محطة مترو "بارك بوبيدي" (حديقة النصر) في موسكو
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نشرت البوابة الإلكترونية لبلدية موسكو اختيار المهندسين المعماريين الفرنسيين من ضيوف مونديال 2018 لأجمل محطات مترو الأنفاق بموسكو.

وشملت تلك القائمة محطات:

RIAN/Ruslan Krivobok
محطة مترو ماياكوفسكايا
  • ماياكوفسكايا: افتتحت في 11 سبتمبر عام 1938، وهي من تصميم المعماري أ. دوشكين.

RIAN
محطة مترو بوشكينسكايا
  • بوشكينسكايا: افتتحت في 17 ديسمبر عام 1975، وهي من تصميم المعماريين ي. فدوفين، ر. باجينوف

RIAN/Vladimir Viatkin
محطة مترو بارك بوبيدي (حديقة النصر)
  • محطة بارك بوبيدي (حديقة النصر): افتتحت في 6 مايو عام 2003، وهي من تصميم المعماريين ن. شوماكوف، ن. شيوريغينا.

RIAN/Evgeni Odinokov
محطة مترو كومسومولسكايا
  • كومسومولسكايا: افتتحت في 30 يناير عام 1952، وهي من تصميم أ. شوسيف، ف. كوكورين، أ. زابولوتنايا.

RIAN/Natalia Sileverstovo
محطة مترو تاغانسكايا
  • تاغانسكايا: افتتحت في 1 يناير عام 1950، وهي من تصميم ك. ريجكوف.

واختار المعماريون الفرنسيون تلك المحطات بعد زيارتها بمساعدة تطبيق "مترو موسكو" المتاح لأنظمة تشغيل الهواتف الذكية.

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وأشار نائب عمدة موسكو، ماكسيم ليكسونوف، إلى أن ما يزيد على 30 ألفا من ضيوف العاصمة، حمّلوا هذا التطبيق المتاح بـ 7 لغات، والذي يساعد المستخدم على الحركة بحرية وفعالية في مترو موسكو.
ويتضمن التطبيق إلى جانب المسارات المطلوبة للوصول إلى ملاعب المونديال، نبذة عن تاريخ مترو الأنفاق في العاصمة الروسية.

المصدر: لايف.رو

// 26.06.2018 по тикету 15478

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