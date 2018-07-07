// 26.06.2018 по тикету 15478
وأشار نائب عمدة موسكو، ماكسيم ليكسونوف، إلى أن ما يزيد على 30 ألفا من ضيوف العاصمة، حمّلوا هذا التطبيق المتاح بـ 7 لغات، والذي يساعد المستخدم على الحركة بحرية وفعالية في مترو موسكو.
ضيوف موسكو يختارون أجمل محطات مترو الأنفاق
Ria novosti/Vladimir Viatkin
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نشرت البوابة الإلكترونية لبلدية موسكو اختيار المهندسين المعماريين الفرنسيين من ضيوف مونديال 2018 لأجمل محطات مترو الأنفاق بموسكو.
وشملت تلك القائمة محطات:
RIAN/Ruslan Krivobok
- ماياكوفسكايا: افتتحت في 11 سبتمبر عام 1938، وهي من تصميم المعماري أ. دوشكين.
RIAN
- بوشكينسكايا: افتتحت في 17 ديسمبر عام 1975، وهي من تصميم المعماريين ي. فدوفين، ر. باجينوف
RIAN/Vladimir Viatkin
- محطة بارك بوبيدي (حديقة النصر): افتتحت في 6 مايو عام 2003، وهي من تصميم المعماريين ن. شوماكوف، ن. شيوريغينا.
RIAN/Evgeni Odinokov
- كومسومولسكايا: افتتحت في 30 يناير عام 1952، وهي من تصميم أ. شوسيف، ف. كوكورين، أ. زابولوتنايا.
RIAN/Natalia Sileverstovo
- تاغانسكايا: افتتحت في 1 يناير عام 1950، وهي من تصميم ك. ريجكوف.
واختار المعماريون الفرنسيون تلك المحطات بعد زيارتها بمساعدة تطبيق "مترو موسكو" المتاح لأنظمة تشغيل الهواتف الذكية.
وأشار نائب عمدة موسكو، ماكسيم ليكسونوف، إلى أن ما يزيد على 30 ألفا من ضيوف العاصمة، حمّلوا هذا التطبيق المتاح بـ 7 لغات، والذي يساعد المستخدم على الحركة بحرية وفعالية في مترو موسكو.
ويتضمن التطبيق إلى جانب المسارات المطلوبة للوصول إلى ملاعب المونديال، نبذة عن تاريخ مترو الأنفاق في العاصمة الروسية.
المصدر: لايف.رو
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