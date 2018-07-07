ضيوف موسكو يختارون أجمل محطات مترو الأنفاق

نشرت البوابة الإلكترونية لبلدية موسكو اختيار المهندسين المعماريين الفرنسيين من ضيوف مونديال 2018 لأجمل محطات مترو الأنفاق بموسكو.

وشملت تلك القائمة محطات:

RIAN/Ruslan Krivobok

ماياكوفسكايا: افتتحت في 11 سبتمبر عام 1938، وهي من تصميم المعماري أ. دوشكين.

RIAN

بوشكينسكايا: افتتحت في 17 ديسمبر عام 1975، وهي من تصميم المعماريين ي. فدوفين، ر. باجينوف

RIAN/Vladimir Viatkin

محطة بارك بوبيدي (حديقة النصر): افتتحت في 6 مايو عام 2003، وهي من تصميم المعماريين ن. شوماكوف، ن. شيوريغينا.

RIAN/Evgeni Odinokov

كومسومولسكايا: افتتحت في 30 يناير عام 1952، وهي من تصميم أ. شوسيف، ف. كوكورين، أ. زابولوتنايا.

RIAN/Natalia Sileverstovo

تاغانسكايا: افتتحت في 1 يناير عام 1950، وهي من تصميم ك. ريجكوف.

واختار المعماريون الفرنسيون تلك المحطات بعد زيارتها بمساعدة تطبيق "مترو موسكو" المتاح لأنظمة تشغيل الهواتف الذكية.

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وأشار نائب عمدة موسكو، ماكسيم ليكسونوف، إلى أن ما يزيد على 30 ألفا من ضيوف العاصمة، حمّلوا هذا التطبيق المتاح بـ 7 لغات، والذي يساعد المستخدم على الحركة بحرية وفعالية في مترو موسكو.

ويتضمن التطبيق إلى جانب المسارات المطلوبة للوصول إلى ملاعب المونديال، نبذة عن تاريخ مترو الأنفاق في العاصمة الروسية.

المصدر: لايف.رو