"قنبلة حمم" تضرب قاربا في هاواي وتصيب العشرات

صرحت إدارة الإطفاء في جزيرة هاواي بأن "قنبلة حمم" تتكون من قطعة طائرة من الصخور المنصهرة، اصطدمت بقارب كان يقوم بجولة في المحيط وأدت إلى إصابة من كانوا على متنه.

وأحدثت "قنبلة الحمم" ثقبا في سقف القارب الذي كان يجري جولة بالقرب من جزيرة هاواي الكبيرة، وأدى ذلك إلى إصابة 22 شخصا على الأقل، من أصل 52 كانوا على متنه.

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ووصفت إحدى الإصابات بالخطيرة، وتلقى 10 أشخاص العلاج فور وصول القارب إلى ميناء وايلوا، بينما نقل الباقون إلى المستشفى.

ولم يكن السياح الذين غامروا في رحلة محفوفة بالمخاطر يتوقعون "الاستحمام" بالحمم البركانية، إلا أن الشركة التي نظمت الرحلة كانت قد وعدت بـ"تجربة تغير الحياة".

وتعتبر رحلات "Lava Ocean Tours" طريقة مثيرة لتجربة مشاهدة الحمم المنصهرة الساخنة التي تدخل البحر، والشعور بالحرارة التي تنبعث منها.

وتعرف "قنبلة الحمم" بأنها ظاهرة طبيعية تحدث عندما تختلط التدفقات الساخنة من الحمم البركانية مع مياه المحيط الباردة، ما يؤدي إلى حدوث انفجار.

وأصدرت إدارة الأراضي والموارد الطبيعية في هاواي بيانا قالت فيه إن التقارير الأولية تشير إلى أن القارب كان يبحر "خارج منطقة الأمان المحددة من قبل خفر السواحل الأمريكي في اللحظة التي تعرض فيها لقنبلة الحمم".

وفي غضون ذلك، ذكّر خفر السواحل جميع السفن بأهمية الالتزام بمنطقة الأمان التي يبلغ طولها 300 متر، والتي أنشئت حول جميع نقاط دخول الحمم البركانية، وقد يواجه الذين يقتربون دون الحصول على موافقة مسبقة من خفر السواحل لاجتياز المنطقة المحددة، اتهامات جنائية ومدنية.

المصدر: RT