ظهور جزيرة جديدة في هاواي!

شكلت الحمم البركانية التي تتدفق في البحر جزيرة صغيرة جديدة قبالة سواحل هاواي بعد انفجار فوهة في جبل كيلاوي جراء زلزال بقوة 5.2 درجة.

وأدى انفجار البركان، يوم الجمعة 13 يوليو الجاري، إلى طوفان من الحمم البطيئة التي دمرت مئات المنازل في كابوهو على الجزيرة الكبيرة.

Better late than never! Here are photos from today's activity in #Kilauea's Lower East Rift Zone. Of special note is the new lava 'island' formed just offshore of the northern end of the ocean entry, which was mentioned in today's #HVO Status Update.#LERZhttps://t.co/oIEvfvO0AEpic.twitter.com/l9IbOChjbq — USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) July 14, 2018

وتحول الخليج ذو المناظر الطبيعية الخلابة ذات المنازل الرائعة والمتنزهات ومياه السباحة إلى مكان مظلم وباهت، فعندما بردت الحمم كشف البحر عن جزيرة صغيرة على بعد بضعة أمتار فقط من البر الرئيسي.

ووفقا لموقع "Hawaii News Now"، يقدر مرصد البراكين في هاواي، أن قطر الجزيرة يبلغ حوالي 20 إلى 30 قدما.

وتشكلت الجزيرة الجديدة في الجزء الشمالي من مدخل المحيط، وهي على الأرجح ظهرت بسبب تدفق الحمم المنبعثة من الشق رقم ثمانية للبركان.

#LeilaniEstatesEruption#KilaueaVolcano UPDATE: @USGSVolcanoes geologists spotted a tiny new island of lava has formed on the northernmost part of the ocean entry that was oozing lava just a few meters offshore ~20-30 ft in diameter https://t.co/Heuzbzu4jp@HawaiiNewsNow#HINewspic.twitter.com/wgUDCQDWIs — Mileka Lincoln (@MilekaLincoln) July 14, 2018

المصدر: RT