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ظهور جزيرة جديدة في هاواي!

العلوم والتكنولوجيا

ظهور جزيرة جديدة في هاواي!
USGS / YouTube
الثوران البركاني ينشئ جزيرة جديدة في هاواي
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شكلت الحمم البركانية التي تتدفق في البحر جزيرة صغيرة جديدة قبالة سواحل هاواي بعد انفجار فوهة في جبل كيلاوي جراء زلزال بقوة 5.2 درجة.

وأدى انفجار البركان، يوم الجمعة 13 يوليو الجاري، إلى طوفان من الحمم البطيئة التي دمرت مئات المنازل في كابوهو على الجزيرة الكبيرة.

وتحول الخليج ذو المناظر الطبيعية الخلابة ذات المنازل الرائعة والمتنزهات ومياه السباحة إلى مكان مظلم وباهت، فعندما بردت الحمم كشف البحر عن جزيرة صغيرة على بعد بضعة أمتار فقط من البر الرئيسي.

ووفقا لموقع "Hawaii News Now"، يقدر مرصد البراكين في هاواي، أن قطر الجزيرة يبلغ حوالي 20 إلى 30 قدما.

وتشكلت الجزيرة الجديدة في الجزء الشمالي من مدخل المحيط، وهي على الأرجح ظهرت بسبب تدفق الحمم المنبعثة من الشق رقم ثمانية للبركان.

المصدر: RT

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