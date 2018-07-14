تمساح كبير يلتهم آخر طوله 1.5 متر (فيديو)

وثق سياح زاروا بحيرة أبوبكا، في ولاية فلوريدا الأمريكية، حادثة التهام تمساح كبير لآخر أصغر منه حجما، ونشروا مقطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويقول أحد السياح: "شاهد ابني لاندون تمساحا ضخما بشكل لافت، وصرخ بنا أن نتوقف، فأوقفنا السيارة على جانب الطريق، وذهبنا لمشاهدة التمساح عن قرب، وفوجئنا بأنه يلتهم آخر أصغر منه، يبلغ طوله 1.5-1.8 متر".

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واستمرت هذه العملية حوالي 10 دقائق، وعندما سحب التمساح الضخم ضحيته إلى الماء، قرر السياح ترك المكان والعودة إلى السيارة.

وتواصل تماسيح ميسيسيبي، في ولاية فلوريدا، نموّها إلى 3-4 أمتار، بل إن طول بعضها قد يصل إلى 4.5 متر، ومع ذلك لم يتمكن العلماء من تأكيد معلومات عن وجود تماسيح من هذا النوع الكبير.

يذكر أن فتاة أمريكية (15 عاما) اضطرت إلى تسلّق شجرة هربا من تمساح، مطلع يونيو الماضي، وظل التمساح تحت الشجرة في انتظارها، ونجت من ذلك الموقف بأعجوبة بعدما هرع الناس لإنقاذها.

المصدر: لينتا. رو