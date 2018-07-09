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روسيا تبيع أغلى ماسة في تاريخها!

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روسيا تبيع أغلى ماسة في تاريخها!
youtube/ телеканал Алмазный край
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أعلنت مجموعة شركات "آلروسا" الروسية المتخصصة بالأحجار الكريمة عن نيتها بيع أغلى حجر ألماس وردي عثر عليه في الاتحاد الروسي حتى اليوم.

وفي مقابلة NTV الروسية قال رئيس المجموعة، سيرغي إيفانوف: "نعمل حاليا على تقييم أغلى ماسة استخرجناها العام الماضي بحجم 28 قيراطا استعدادا لبيعها في مزاد علني. نتوقع أن يصل سعر القيراط الواحد من هذه الماسة إلى نصف مليون دولار".

وأوضح إيفانوف أن الماسة ستصقل في روسيا، في ورشة تابعة لمجموعة "آلروسا" تحديدا، وبمشاركة عدد من الخبراء الأجانب.

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يذكر أن مجموعة "آلروسا" استخرجت في العامين الأخيرين العديد من أحجار الماس الثمينة والنادرة. وكان من بينها حجر وردي وآخر أصفر، عرضا على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فبراير الفائت.

المصدر: تاس

// 26.06.2018 по тикету 15478

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