العثور على أحد أكبر أحجار الماس في العالم !

عثرت شركة "Gem Diamonds Ltd" في إحدى مناجمها بمملكة ليسوتو جنوب إفريقيا على حجر ماس هائل هو الخامس من حيث الحجم في العالم.

وجد هذا الحجر مؤخرا في منجم "Letseng"، ويتميز وفقا للخبراء بصفاء لونه وشفافيته حيث صنف من الفئة "D" وفقا لمقاييس الأحجار الكريمة، وذلك لخلوه من شوائب النيتروجين والبورون، حيث تعتبر هذه الأحجار نادرة الوجود وتشكل 1% فقط من أحجار الماس التي يتم استخراجها في العالم.

Gem Diamonds recovers exceptional quality 910 carat, D colour Type IIa diamond from Letšeng pic.twitter.com/tEVQ4zFrwi — Gem Diamonds Limited (@GemDiamondsLtd) 15 января 2018 г.

ووفقا للمعلومات فإن العثور على هذا الحجر النادر الذي يبلغ حجمه 910 قراريط ساهم بارتفاع أسعار أسهم شركة "Gem Diamonds Ltd" في بورصات لندن بنسبة 13%، يوم الاثنين 15 يناير الجاري.

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ونوه الخبراء في الشركة إلى أن منجم "Letseng" الذي عثر فيه على هذا الحجر يعتبر واحدا من المناجم التي اشتهرت بالعثور على الأحجار الكريمة الضخمة داخلها. فمنذ العام 2006، وفي هذا المنجم بالتحديد، تم العثور على 4 أحجار نادرة دخلت قائمة أكبر 20 حجر ألماس أبيض في العالم.

وتجدر الإشارة إلى أن حجر الماس الذي عثر عليه جنوبي إفريقيا عام 1905، والذي بلغ حجمه 3106 قراريط، ما يزال يحافظ على الصدارة كأكبر حجر ماس عثر عليه في العالم، حيث قدرت قيمته بـ 2 مليار دولار، ومنح فيما بعد لملك بريطانيا إدوارد السابع ليقسم إلى 9 أجزاء تم صقلها لتصبح أحجارا مميزة تمت إضافة إحداها إلى التاج الملكي البريطاني.

أما ثاني أكبر ألماسة في العالم فبلغ حجمها 995.2 قيراط وعثر عليها أيضا جنوبي إفريقيا عام 1893.

المصدر: إنترفاكس

أسعد ضاهر