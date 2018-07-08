العثور على غواصة خدمت هتلر

أطلقت مجموعة من العلماء عملية بحث تستند إلى السجلات الحربية الأمريكية في محاولة لإيجاد الغواصة U-511 التي بنيت في عهد هتلر، وقد تكللت جهودهم بالنجاح.

وتفيد صحيفة The Asahi Shimbun، بأن العلماء استخدموا غواصة روبوت، وعثروا على ضالتهم (U-511) على عمق 90 مترا تحت سطح البحر، إلى الشمال من ولاية كيوتو بالقرب من السواحل اليابانية.

وتفيد السجلات بأن الغواصة أنزلت إلى البحر عام 1941 في ألمانيا، ومن ثم سلمت عام 1943 للأسطول الإمبراطوري الياباني، وفي عام 1946 أغرقها الأمريكيون.

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كما عثرت المجموعة على غواصتين من إنتاج اليابان في نفس المنطقة.

يذكر أن اتفاق تعاون عسكري-تقني جمع اليابان بالرايخ الثالث قبل الحرب العالمية الثانية، واستمر خلال فترة الحرب، وكان الجيش الياباني يحصل بموجبه على نماذج من الأسلحة الألمانية، بما في ذلك تصاميم الغواصات.

المصدر: لينتا رو