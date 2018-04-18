العثور على غواصة يشتبه بأن هتلر هرب على متنها

أفادت صحيفة "The Daily Star" الأمريكية، بالعثور على الغواصة الألمانية U-3523 في قاع البحر بالقرب من سواحل الدنمارك، يشتبه بأن هتلر وقادة نازيين هربوا على متنها قبل حوالي 73 عاما.

ووفقا للصحيفة الأمريكية التي نشرت الخبر اليوم الأربعاء، فقد عثر على الغواصة على بعد 10 أميال بحرية إلى الشمال من مدينة سكاغين الدنماركية.

وكشف المسح الضوئي لقاع البحر أن الغواصة الألمانية المذكورة تقع على عمق 123 مترا، ما يجعل انتشالها أمرا معقدا للغاية.

ويعتقد فريق الباحثين عن الغواصة أن عدد من كانوا على متنها وقت غرقها 58 شخصا بمن فيهم طاقم القيادة، وأنها غرقت بعدما قصفتها طائرة بريطانية من طراز B-24 Liberator، في الـ6 مايو 1945، في الأيام الأخيرة قبل سقوط برلين في الحرب العالمية الثانية على يد القوات المسلحة السوفييتية.

المصدر: "LENTA.RU"

علي الخطايبة