ومن الوفاء ما قتل!

قتل مزارع في الهند يبلغ من العمر 65 عاما بسبب صدمة كهربائية أصابته أثناء محاولته إنقاذ بقرة تعثرت في سلك للكهرباء.

ووقع الحادث في قرية بالقرب من مدينة مادوراي جنوبي الهند، عندما قاد المزارع م. موكوسو بقرته لترعى العشب في أرضه. وعشية هذا الحادث، اجتاحت أمطار غزيرة ورياح عاتية المنطقة، وتسببت على ما يبدو بضرر في تمديدات الكهرباء.

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واقتربت البقرة من سلك للكهرباء، فتعرضت لصعقة أسقطتها أرضا، فهرع موكوسو إليها ليساعدها، لكنه توفي على الفور بصدمة كهربائية هو الآخر.

وأسرع كلب المزارع الذي كان برفقته عندما شاهد ما حدث، لسحب السلك من تحت صاحبه لكنه لقي المصير نفسه.

وذكرت صحيفة "Times of India" أن الكثير من القرويين زاروا المكان بعد أن سمعوا بشجاعة وإخلاص الكلب الوفي الذي نفق مضحيا بحياته في سبيل إنقاذ صاحبه.

المصدر: لينتا. رو