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صورة فتاة أمريكية تثير غضب رواد الإنترنت

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صورة فتاة أمريكية تثير غضب رواد الإنترنت
facebook.com/@essenviews
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أشعلت صور فتاة من ولاية كنتاكي الأمريكية ردود فعل غاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ تظهرها مع زرافة سوداء اصطادتها في جنوب إفريقيا.

وعبر الآلاف من مستخدمي تويتر عن غضبهم من، تيس تومسون تالي، البالغة من العمر 37 عاما لقتلها زرافة في رحلة صيد العام الماضي.

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ونشرت صحيفة (يو إس إيه توداي) أن تالي كتبت في منشور تم حذفه على فيسبوك: "تحقق اليوم دعائي وتحول حلم حياتي إلى واقع، رصد هذه الزرافة السوداء النادرة ومطاردتها لفترة".

وجاء في المنشور أيضا أن عمر الزرافة أكثر من 18 عاما ووزنها حوالي 1815 كيلوغراما. ويبلغ متوسط عمر الزرافة في العموم 25 عاما.

وانتشرت الصور مؤخرا بعد أن أعاد موقع "أفريكلاندبوست" نشرها على تويتر، وأخذت بعدها تعليقات الإدانة بالانتشار.

وقالت تالي في رسالة بعثتها بالبريد الإلكتروني إلى قناة فوكس نيوز ونشرتها على موقعها الإلكتروني، إن "الزرافة لم تكن من الأنواع النادرة المصنفة في جنوب إفريقيا".

المصدر: رويترز

// 26.06.2018 по тикету 15478

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