سر الصورة الأكثر "أسترالية" في العالم.. !

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعية صورة أطلق عليها "الصورة الأكثر أسترالية في عالم التصوير الفوتوغرافي".

وتضمت الصورة التي انتشرت على تويتر خلفية لمياه محيط يتوسطها كلب دينغو بري يلتهم سمكة قرش، وفي مقدمة الصورة ثعبانان تعانقا من خلال تشابك قوي وكأنهما حبال من القنب ملونة بأزهى الألوان.

[on phone to mum]



Mum: how's Australia?

Me: there's a dingo eating a shark and two snakes are rooting on the beach

Mum: *laughs and scolds me for speaking in an uncouth manner

Me: *sends SMS

Mum: WTF?!?! pic.twitter.com/bLw2PyiFHA — The Cool Hand Luke (@MaverickBistro) 25 апреля 2018 г.

وشارك الصورة على تويتر المستخدم "@MaverickBistro"، الذي أضاف للصورة محادثة افتراضية مع والدته على الهاتف تسأله فيها: كيف أحواله في أستراليا؟ فيجيب أمه بشرحه لما يشاهده في الصورة الفوتوغرافية، فتضحك الأم. وتتلقى بعدها رسالة تتضمن الصورة الموصوفة من قبل ابنها الموجود في أستراليا وتندهش لها جدا.

واستطاع هذا المنشور جمع أكثر من 76 ألف إعجاب خلال يوم واحد، وشارك الصورة أكثر من 33 ألف شخص. ومع ذلك، أشار المعلقون إلى أن الصورة معالجة ببرنامج محرر الرسوم على الكمبيوتر، على الرغم من أنها تضم صورتين التقطتا فعلا في إحدى الجزر الأسترالية في يوم واحد.

المصدر: لينتا. رو

خالد ظليطو