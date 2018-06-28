رجل أعمال قطري يحتفل بفوز أردوغان على طريقته

احتفل رجل الأعمال القطري، جارالله بن حمد آل سالمين، بفوز الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في الانتخابات التركية الأخيرة، بتهنئة ومفاجأة لمحبي سباق الهجن.

وأعلن آل سالمين عن المفاجأة شخصيا من خلال مقطع فيديو هنأ فيه أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في تركيا، يوم الأحد 23 يونيو، وعبر عن تهنئته للشعب التركي، والشعب القطري والأمة الإسلامية جمعاء بهذه المناسبة.

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وأضاف آل سالمين أنه يتبرع بهذه المناسبة لسباق الهجن بثلاث سيارات تحددها لجنة تنظيم المسابقة، واقترح تغيير اسم مهرجان سباق الهجن إلى "مهرجان أردوغان".

وكان أردوغان قد فاز بولاية ثانية في انتخابات رئاسية مصيرية بالنسبة للحياة السياسية التركية بلغت نسبة المشاركة فيها نحو 87%، بمجموع أصوات نحو 52.7% من الناخبين، وفقا لوكالة الأناضول التركية للأنباء.

المصدر: وكالات