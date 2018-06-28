شاهد.. "السمنة" تدفع أفعى لاتباع "حمية" قاسية!

نشر موقع صحيفة نيويورك بوست مقطع فيديو غريبا تلفظ فيه أفعى عدة بيوض من فمها للتخلص من مأزق وضعت نفسها فيه.

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ويظهر الفيديو الذي صور في ولاية كارولينا الجنوبية في أمريكا، كيف تحاول أفعى الخروج من شق في شرفة بيت خشبية، وتعجز عن ذلك بسبب "سمنتها".

وتضطر الأفعى إلى بصق عدة بيوض ابتلعتها مؤخرا، لتستطيع بعدها التسلل من الشق والخروج بأمان من مأزقها.

ويقول الأخصائيون في هذا المجال إن الأفاعي تلفظ فريستها عادة إذا ما شعرت بخطر يحدق بحياتها.

المصدر: لينتا. رو