// 26.06.2018 по тикету 15478
شاهد.. "السمنة" تدفع أفعى لاتباع "حمية" قاسية!
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kfrs
نشر موقع صحيفة نيويورك بوست مقطع فيديو غريبا تلفظ فيه أفعى عدة بيوض من فمها للتخلص من مأزق وضعت نفسها فيه.
ويظهر الفيديو الذي صور في ولاية كارولينا الجنوبية في أمريكا، كيف تحاول أفعى الخروج من شق في شرفة بيت خشبية، وتعجز عن ذلك بسبب "سمنتها".
وتضطر الأفعى إلى بصق عدة بيوض ابتلعتها مؤخرا، لتستطيع بعدها التسلل من الشق والخروج بأمان من مأزقها.
ويقول الأخصائيون في هذا المجال إن الأفاعي تلفظ فريستها عادة إذا ما شعرت بخطر يحدق بحياتها.
المصدر: لينتا. رو
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)