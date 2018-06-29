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تدمير فندق من الدرجة الأولى خلال 10 ثوان! (فيديو)

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أقدم خبراء بمدينة تشونغشان في الصين على تدمير مبنى فندق، يتكون من 15 طابقا، خلال 10 ثوان فقط.

وجرت عملية تدمير المبنى بواسطة مواد متفجرة زرعت في أنحائه استنادا إلى حسابات خاصة. واستُخدمت مبطئات خاصة تضمن تنفيذ عملية التفجير بصورة متوالية، ما يقلل شدة الاهتزاز ويمنع تطاير حجارة البناء إلى مسافات بعيدة، ويحول دون إصابة المباني المجاورة بأذى.

وظل المبنى الذي تم تدميره يعتبر، إلى فترة قريبة، من المباني التاريخية، وكان يعمل كأحد فنادق الدرجة الأولى (أربع نجوم)، وفيه غرف فاخرة ومرافق ترفيه ومطاعم ومتاجر، ولم يكشف سبب تدميره وما إذا كان سيقام مبنى آخر مكانه.

المصدر: لينتا. رو

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