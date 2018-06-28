لأول مرة.. غزال يطارد ذئبا مذعورا! (فيديو)

طاردت غزالة شجاعة في روسيا ذئبا حاول التهام صغيرها، في حادثة نادرة تظهر مدى المخاطرة التي قد تقدم عليها الأم عند تعرض صغارها للخطر.

وأكد المصور الذي تواجد صدفة في المكان، أن الغزالة بدأت بمطاردة الذئب بعدما اقترب من صغيرها، الأمر الذي دفع الذئب للركض بسرعة كبيرة، هاربا من "فريسته".

وانتهت الحادثة النادرة بتوقف الغزال عن مطاردة الذئب، بعد أن فصلت بينهما مسافة كبيرة.

المصدر: RT