أين يوجد أفضل خبز روسي؟

كلفت وزارة الصناعة والتجارة الروسية إدارة "روس كاتشيستفو" (الجودة الروسية) الحكومية بدراسة 176 ماركة خبز روسي من 62 إقليما.

وكشفت الدراسة أن 86% من الخبز الذي خضع للفحص يتفق مع متطلبات ومعايير القوانين الروسية، بل وتتقدم أصناف كثيرة عليها بمواصفاتها الاستهلاكية.

وأشارت الإدارة أيضا إلى الأقاليم الروسية التي تتميز بجودة خبز فائقة، وجاء في مقدمتها إقليم ستافروبول في جنوب روسيا، ومقاطعتا فورونيج وساراتوف في وسط القسم الأوروبي لروسيا.

ومن الأقاليم الروسية الأخرى التي تتمتع بخبز عالي الجودة: تامبوف ولينينغراد وفلاديمير وتشيليابينسك وكراسنودار.

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وذكرت الإدارة أيضا أن محافظات تولا وفولوغدا وكيروف وروستوف وإقليم بيرم ومدينة بطرسبورغ، من المناطق التي لم يكتشف فيها أي خرق لقوانين ومعايير إنتاج الخبز.

أما العاصمة موسكو، فقد أكدت الإدارة أن نسبة الخبز ذي الجودة العالية تزيد فيها عن 56%.

فيما اكتشفت الإدارة بعض السلبيات والنواقص في مجال إنتاج الخبز، منها استخدام بعض الشركات لزيت الزيتون بدلا من السمن النباتي، وأخطاء في وزن الرغيف.

المصدر: إن تي في

يفغيني دياكونوف