رجل يصاب بالشلل بسبب تراكم البراز في أمعائه!

أبلغ الأطباء في أستراليا عن حالة إمساك بالغة الصعوبة، إذ كشفت الفحوصات عن لترين من البراز المضغوط في أمعاء مريض، ما أدى إلى شلل في ساقه اليمنى.

ووردت هذه الحالة الغريبة في المجلة الطبية البريطانية، حيث تكشف أن الرجل عانى من نقص الأكسجين الطرفي الحاد، نتيجة تجمع كمية هائلة من البراز في أمعائه.

وعانى المريض من نوبات ألم في البطن ومن الغثيان وشلل الساق، قبل طلب المساعدة الطبية العاجلة. وتم نقل المريض البالغ من العمر 57 عاما إلى غرفة الطوارئ في فيكتوريا بأستراليا.

©British Medical Journal

ونُقل الرجل إلى غرفة العمليات حيث أزال الجراحون لترين من البراز، بينما كان المريض تحت تأثير التخدير العام. ومن الغريب، أن الخبراء الطبيين لم يتمكنوا من معرفة سبب تراكم البراز غير العادي، حيث لم يكن لدى الرجل أي تاريخ طبي ذي شأن، كما أنكر استخدام السجائر أو المخدرات غير المشروعة.

©British Medical Journal

وخلص التقرير الطبي إلى أنه بعد 4 أيام من العلاج، خرج الرجل من العناية المركزة واستعاد الحركة في كامل ساقه.

المصدر: RT

ديمة حنا