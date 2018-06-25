شاهد كيف يحلق الرواد شعرهم في الفضاء

نشر الموقع الإلكتروني لوكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" فيديو بانورامي لعملية حلاقة الشعر في محطة الفضاء الدولية.

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ويظهر الفيديو رائد الفضاء الروسي، أنطون شكابليروف، وهو يحلق شعر زميله، ألكسندر ميسوركين، باستخدام آلة حلاقة خاصة.

ويستخدم رواد الفضاء آلة حلاقة موصولة بخرطوم "مكنسة كهربائية" لمنع انتشار الشعر داخل محطة الفضاء في ظروف انعدام الوزن، لكي لا يعيق الشعر طاقم المحطة أو يتلف المعدات الدقيقة فيها.

ويظهر الفيديو كيف يقص شكابليروف شعر زميله ميسوركين، وكيف يطلب رائد الفضاء الأمريكي جو أن يحلق شعره أيضا، فيمازحه شكابليروف ويقول له: "ستكلفك الحلاقة 3 دولارات فقط".

المصدر: نوفوستي

خالد ظليطو