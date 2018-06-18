روسيا تطلق "بروغريس" إلى الفضاء

أعلنت وكالة "روس كوسموس" الروسية عن نيتها إطلاق مركبة الشحن الفضائية "بروغريس إم إس-9"، في 10 يوليو المقبل.

وأكد البيان الصادر عن الوكالة أن "إطلاق مركبة الشحن (بروغريس إم إس-9) على متن الصاروخ الحامل (سويوز-2.1.A) سيجري في تمام الساعة (00:51 بتوقيت موسكو)، من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان".

إقرأ المزيد

وستحمل المركبة العديد من البضائع إلى المحطة الفضائية الدولية، تشمل الوقود والأغذية وبعض المعدات والمواد اللازمة لإجراء التجارب العلمية هناك، فضلا عن بعض الأدوات اللازمة للتخلص من النفايات والمعدات المستهلكة في المحطة.

يذكر أن مصادر في "روس كوسموس" كانت قد ذكرت سابقا أنه يفترض أن تنفصل المركبة عن الصاروخ الحامل لها بعد وصولها إلى المدار المحدد، لتدور حول الأرض مرتين فقط في غضون 3 ساعات تقريبا، وتلتحم بعدها بمحطة الفضاء الدولية.

المصدر: نوفوستي

أسعد ضاهر