 
مباشر
عاجل
مونديال روسيا.. بلجيكا تتغلب على بنما بثلاثية نظيفة

روسيا تطلق "بروغريس" إلى الفضاء

الفضاء

روسيا تطلق
visualrian.ru/GRIGOY SYSOIEV
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kdvs

أعلنت وكالة "روس كوسموس" الروسية عن نيتها إطلاق مركبة الشحن الفضائية "بروغريس إم إس-9"، في 10 يوليو المقبل.

وأكد البيان الصادر عن الوكالة أن "إطلاق مركبة الشحن (بروغريس إم إس-9) على متن الصاروخ الحامل (سويوز-2.1.A) سيجري في تمام الساعة (00:51 بتوقيت موسكو)، من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان".

إقرأ المزيد
محطة الفضاء الدولية تعدل مدارها من جديد

وستحمل المركبة العديد من البضائع إلى المحطة الفضائية الدولية، تشمل الوقود والأغذية وبعض المعدات والمواد اللازمة لإجراء التجارب العلمية هناك، فضلا عن بعض الأدوات اللازمة للتخلص من النفايات والمعدات المستهلكة في المحطة.

يذكر أن مصادر في "روس كوسموس" كانت قد ذكرت سابقا أنه يفترض أن تنفصل المركبة عن الصاروخ الحامل لها بعد وصولها إلى المدار المحدد، لتدور حول الأرض مرتين فقط في غضون 3 ساعات تقريبا، وتلتحم بعدها بمحطة الفضاء الدولية.

المصدر: نوفوستي

أسعد ضاهر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بلجيكا تهزم بنما بثلاثية نظيفة