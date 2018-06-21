مصممة تستخدم إفرازات الجسم البشري في أزيائها!

تستخدم طالبة أزياء من لندن السوائل الجسدية لأصدقائها حتى تتمكن من تحويلها إلى بلورات تزين بها الملابس التي تصممها.

واعتمدت أليس بوتس، خريجة الكلية الملكية للفنون، الدم والعرق والبول لصنع البلورات التي تعلقها على أحذية الباليه بشكل يظهر من خلاله زوج الأحذية وكأنه قطعة من الفراء مزينة بـ "أحجار كريمة".

وتعتقد الخريجة التي تتخذ من لندن مقرا لعملها أن المواد التي تبرع بها زملاؤها الطلاب لها فوائد بيئية وصحية تتجاوز حدود البلاستيك أو القطن التقليدي.

وقدمت بوتس نماذج لتصميماتها الغريبة المزودة ببلورات من البول والعرق والدماء، ومنها حذاء باليه مزين ببلورات تشكلت من العرق، خلال عرض الأزياء السنوي للكلية الملكية للفنون.

وقالت إنه "بدلا من استخدام الإكسسوارات البلاستيكية في تزيين الملابس، يمكننا أن نبدأ في الاعتماد على هذه المواد الجديدة ومواد أكثر ارتباطا بالطبيعة".

وشمل عرض أزياء الكلية الملكية للفنون الأسبوع الماضي مجموعات أخرى مستوحاة من البيئة منها مجموعة ملابس بلا أي حياكة.

وقدمت الأفكار والأزياء من خلال فقرات راقصة وعروض تمثيلية بدلا من العرض التقليدي.

المصدر: رويترز

فادية سنداسني