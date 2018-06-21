مقتل مغنية تركية على يد مسلحين في ملهى ليلي

ذكرت تقارير تركية محلية أن المغنية التركية، هاجر تولو، قتلت بطلق ناري خلال هجوم على ناد ليلي في منتجع بمدينة بودروم الساحلية.

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واقتحم أربعة مسلحين النادي الليلي وأطلقوا النار على الحاضرين، ما أسفر عن مقتل شخصين، وكانت هاجر البالغة من العمر 40 عاما، إحدى ضحايا هذه الحادثة التي أدت إلى إصابة 4 أشخاص آخرين، وفقا لتقارير وسائل الإعلام التركية.

ويعتقد أن الشخص الثاني الذي قتل خلال الهجوم، هو محمد علي سورينسوي، مالك ملهى "ميدوزا" الليلي الذي وقع فيه إطلاق النار.

وتشير التقارير إلى أن سيارة انطلقت من أمام المكان بعد وقت قصير من سماع إطلاق النار، وألقت الشرطة القبض على 4 أشخاص يشتبه بصلتهم بالحادث، وهم قيد الاحتجاز حاليا.

وتشتهر هاجر بأنها مطربة شعبية يتابعها أكثر من 50 ألف مستخدم عبر تويتر، كما حققت إحدى أغنياتها أكثر من 4 ملايين مشاهدة على موقع يوتيوب. وعملت خلال حياتها كعارضة أزياء في أواخر التسعينيات في إزمير، وأصبحت شريكا في وكالة لعروض الأزياء، قبل أن تنتقل إلى الغناء.

ولدى هاجر ابنة عمرها 15 عاما، وما تزال الدوافع وراء الحادث غير معروفة حتى الآن، لكن التقارير أشارت إلى أن المغنية كانت في مرمى رصاص المسلحين وهو ما سبب مقتلها على الفور.

المصدر: ذي صان

فادية سنداسني