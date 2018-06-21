تسهيلات لمشجعي مونديال 2018 من متاحف ومتنزهات موسكو

يفتح متنزه "سوكولنيكي" الواقع شمال شرق العاصمة الروسية موسكو أبوابه أمام مشجعي مونديال 2018 .

حيث أعلنت إدارة المتنزه أنها سوف تقدم لكل من لديه بطاقة المشجع حسومات تصل إلى 30 – 50%، صالحة حتى نهاية المونديال في 15 يوليو القادم.

وقال المكتب الصحفي للمتنزه، إن بطاقة دخول أهم المعارض والمتاحف في المتنزه سيكلف المشجع 200 روبل (3 دولارات) بدلا من 300 روبل (5 دولارات)، ومن بينها معرض الورود ومتحف الخط الروسي ومتحف كرة بنبول ومتحف ماكينات الألعاب وغيرها.

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كما تسري خصومات قدرها 10% على جميع المقاهي والمطاعم في متنزهات "غوركي"، "زاراديه"، "موزيون"، بينما تقدم جميع متاحف موسكو لكل حاملي بطاقة المشجع حسما 50% على تذكرة زيارة المتحف.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف