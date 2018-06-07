البط يحتمي ببيت خشبي في بحيرة وسط موسكو

أنشأت بلدية موسكو بيتا خشبيا صغيرا في متنزه "زارياديه" بالقرب من الساحة الحمراء والكرملين، كي يكون مرفأ للبط الموجود في البحيرة.

والآن، سوف يكون بإمكان البط أن يسترخي ويختبئ من حرارة الشمس وغزارة المطر وسط أشجار القصب والصفصاف الباكي.

وأنشئ البيت الخشبي على عوامة وسط البركة، ليكون بإمكان المتنزهين على الجسر المعلق فوق البركة رؤيته والاستمتاع بمشهد البط.

وقد امتلأت كل البرك الاصطناعية في متنزه "زارياديه" بالماء النقي الصالح لحياة النباتات والأسماك والطيور، حيث يأتي الماء إلى البرك من بئر يقع تحت الأرض مجهز بمصفاة.

وتنمو على ضفاف البرك أشجار الصفصاف وزهور القزحية والأقحوان وغيرها من الزهور والأعشاب، كما يعيش في البرك نفسها القصب والكاتيل وزنابق الماء وغيرها من النبتات النادرة.

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يذكر أن البرك الثلاث أنشئت في متنزه "زارياديه" خلال الربيع الماضي، بالقرب من رصيف "موسكفوريتسكي" والجسر المعلق، وبلغت المساحة الإجمالية للبرك 1600 متر مربع، وتم تشكيل قعرها من الحصى والرمل المغطى بغشاء بلاستيكي خاص.

أما مشروع متنزه "زارياديه" فقد افتتح، في 9 سبتمبر الماضي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى 870 لتأسيس مدينة موسكو. ويتيح المتنزه للضيوف التنزه على الجسر المعلق أو زيارة المركز العلمي والتنويري والمعرض والمركز الإعلامي، كما شهد المتنزه مؤخرا بداية تشغيل الكهف الجليدي.

المصدر: موس.رو

يفغيني دياكونوف