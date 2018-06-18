دب بري يقتحم منزلا بحثا عن الطعام! (فيديو)
You-Tube: NineCaribou
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أظهرت كاميرا مراقبة لقطات نادرة لدب بري وهو يحاول جاهدا اقتحام مطبخ أحد المنازل في الولايات المتحدة.
ويظهر الفيديو بداية محاولات الدب الحثيثة لاقتحام المنزل، إلى أن تمكن من ذلك في نهاية المطاف، مستخدما شباك المطبخ الرئيسي.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يقتحم فيها دب منزلا ريفيا في الولايات المتحدة وكندا، وذلك لانتشار العديد من المنازل بين الغابات وفي مواطن الدببة البرية.
المصدر: يوتيوب
قتيبة دعبول
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